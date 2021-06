Alstom : sous pression

Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Deuxième séance de net repli pour Alstom qui abandonne 2,7% à 43,7 euros. Bank of America a repris le suivi du dossier avec un avis 'sous-performer' et un objectif de 36 euros. Le courtier voit une "déconnexion" entre l'historique du groupe ferroviaire, la qualité de ses activités, les attentes du marché et la valorisation. Les ventes proviennent principalement de projets forfaitaires complexes et risqués, avec des marges et une volatilité des bénéfices plus faibles que celles des pairs, souligne BoA.