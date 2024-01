Alstom signe un contrat de plus de 500 ME en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Alstom signe un contrat de plus de 500 millions d'euros avec la Commission royale pour AlUla (RCU) pour la fourniture d'un tramway pionnier alimenté par batterie, sur la plus longue ligne sans caténaire au monde.

Ce système de tramway clés en main, entièrement intégré se composera de 20 rames Citadis B dernier cri alimentées par batterie. La ligne de 22,4 km sera une alliance inédite d'opulence, d'histoire et de mobilité durable. Desservant 17 gares construites à des emplacements stratégiques, elle facilitera l'accès aux cinq quartiers historiques incontournables d'AlUla, dont plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : la vieille ville d'AlUla (district 1), Dadan (district 2), Jabal Ikmah (district 3), Nabataean Horizon (district 4) et la ville historique de Hegra (district 5).

Ce projet vise à proposer aux habitants comme aux touristes des options de transport uniques en équipant la région de tramways innovants et adaptés au climat.

Alstom joue un rôle clé dans ce projet, de la conception d'un système complet à sa mise en service, en passant par l'intégration paysagère, l'installation et les essais de ce tramway sans caténaire alimenté par batterie.

Alstom fournira également les systèmes d'alimentation électrique, de signalisation et de communication ainsi que les équipements de dépôt, et assurera la maintenance complète des trams et du système pendant 10 ans via HealthHub, son outil de maintenance prédictive et de gestion de parc assurant la meilleure disponibilité possible. L'équipe de maintenance disposera également d'un atelier itinérant adapté à tout type de révision pour gagner en flexibilité et réduire les dépenses d'investissement, et dispensera au personnel du tram des programmes de formation de haut niveau afin d'assurer son efficacité opérationnelle.

Ce projet capitalisera sur l'expertise interne d'Alstom en matière de systèmes ferroviaires intégrés dans le monde entier. Les rames seront fabriquées dans 9 sites de production français, dont La Rochelle pour la conception et la construction.