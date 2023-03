Alstom signe un contrat de 250 ME sur 7 ans avec l'aéroport de Newark Liberty

(Boursier.com) — Alstom a signé, pour les 7 prochaines années, jusqu'en janvier 2030, un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark.

Ce contrat représente un montant d'environ 250 millions d'euros et comprend une option pour une année supplémentaire.

En vertu de cet accord, Alstom sera responsable de l'exploitation et de la répartition des trains en continu, de la maintenance du parc de véhicules, des portes des gares, des voies de guidage, du système de distribution d'énergie, des stations de lavage, du système de signalisation et des installations. La flotte est composée de 15 monorails Innovia, de 6 voitures chacun, desservant 6 gares, dont le nouveau terminal A, sur près de 5 kilomètres de voies surélevées.

Le système fonctionne entre les différents terminaux de l'aéroport, et relie également l'aéroport aux centres de location de voitures, aux navettes des hôtels, aux parkings centraux, ainsi qu'à d'autres systèmes et services de transport en commun tels que le New Jersey Transit et les trains Amtrak.

L'année dernière, près de 10 millions de passagers ont emprunté l'AirTrain, avec une fréquentation quotidienne moyenne d'environ 26.000 personnes (voyageurs et employés de l'aéroport). Pour accueillir ce nombre élevé de passagers, le système fonctionne en permanence. L'automatisation complète du système permet d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la capacité avec des intervalles plus courts entre les trains ; elle permet également de réduire les coûts de maintenance.