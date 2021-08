Alstom signe un contrat-cadre d'environ 910 ME

Alstom signe un contrat-cadre d'environ 910 ME









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a remporté un contrat-cadre pour fournir à Trenitalia jusqu'à 150 trains régionaux Coradia Stream pour une valeur totale d'environ 910 millions d'euros.

Les trains auront une vitesse maximale de 160 km/h et seront équipés d'un matériel embarqué de pointe qui garantit les plus hauts niveaux de sécurité et une expérience de premier ordre pour les passagers.

"Cet accord confirme le savoir-faire et l'expérience d'Alstom, qui fournit des trains et des technologies ferroviaires de pointe utilisés dans le monde entier. Cette nouvelle génération de trains représente l'avenir du transport ferroviaire régional italien. Nous sommes fiers de donner un élan à une vision du transport régional vert, axée sur les passagers, conformément aux objectifs nationaux en matière de transition écologique" a déclaré Michele Viale, directeur général d'Alstom Italie.

Les Coradia Stream destinés à Trenitalia sont des rames électriques à un seul niveau, bidirectionnelles, articulées, de 3kV. Les trains seront également équipés de l'ERTMS embarqué, garantissant les normes de sécurité européennes les plus élevées. Ils présenteront des niveaux élevés d'efficacité énergétique et de recyclabilité.

Les passagers bénéficieront de stations pour le transport de vélos, y compris de vélos électriques. L'accessibilité est maximisée grâce à des marches coulissantes.

Coradia Stream est une gamme d'automotrices (EMU) de pointe, à plancher bas et à hautes performances, destinées aux lignes régionales et interurbaines. Coradia Stream offre une conception modulaire qui permet aux opérateurs de choisir la configuration qui répond à leurs besoins. Coradia Stream offre également des solutions de traction sans émission pour les lignes non électrifiées.

Les Coradia Stream destinés à Trenitalia sont conçus et seront construits en Italie sur les sites d'Alstom à Savigliano, Sesto San Giovanni et Bologne.