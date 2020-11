Alstom sélectionné pour le premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom et son consortium ont été choisis pour construire le premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes. Le Français fournira les solutions de matériel roulant, de signalisation et d'infrastructure. Alstom, dans le cadre d'un consortium avec Avax et Ghella, a ainsi été désigné gagnant dans l'appel d'offres concernant la construction du premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes, après la récente validation des offres techniques et financières par le Conseil d'administration d'Attiko Metro. La part d'Alstom dans ce projet est estimée à près de 300 millions d'euros. La toute nouvelle ligne 4, appelée 'U-Line', circulera dans les zones les plus peuplées du centre d'Athènes, en croisant les lignes 2 et 3, et couvrira une distance de 38 kilomètres pour un total de 35 stations.