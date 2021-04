Alstom se renforce dans l'hydrogène

(Boursier.com) — Alstom poursuit sa stratégie de développement et d'innovation durables avec l'acquisition d'Helion Hydrogen Power. Cette société, filiale à 100% d'Areva Energies Renouvelables, est une pépite d'innovation, spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance, complétant ainsi le savoir-faire d'Alstom en matière de technologie hydrogène.

Helion Hydrogen Power emploie près de 30 salariés expérimentés et multidisciplinaires sur son site d'Aix-en-Provence. La société couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance : conception, développement, fabrication, support ingénierie, formation clients. Elle se concentre essentiellement sur les marchés de l'énergie et du transport, en France et à l'international. Helion Hydrogen Power a participé à plus de 100 projets et une trentaine de ses solutions sont en exploitation à travers le monde.

Avec cette acquisition, Alstom, qui est un pionnier dans l'utilisation de l'hydrogène dans le domaine ferroviaire, enrichit son portefeuille de solutions innovantes et compétitives et poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique Alstom in Motion. Elle renforce également son ancrage technologique en France et son ancrage géographique dans la Région Sud, en complément de ses sites actuels d'Aix-en-Provence et de Vitrolles.

Cette acquisition représente une très belle perspective de développement pour Helion Hydrogen Power et ses employés. Alstom va ainsi s'attacher à développer tout le potentiel de la technologie innovante et du savoir-faire de cette pépite. Cet achat s'inscrit dans la stratégie du groupe Alstom visant à étendre et à compléter ses expertises en matière de mobilité durable et intelligente , déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

A l'issue de la réalisation de l'opération, qui a eu lieu ce 1er avril, la société, renommée Alstom Hydrogène SAS., devient une filiale à 100% d'Alstom.

En outre, Alstom reste engagé auprès de ses fournisseurs actuels pour assurer le bon déroulement des offres et projets en cours.