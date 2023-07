Alstom / Schneider Electric : contrat d'achat d'électricité solaire en Espagne

(Boursier.com) — Alstom et Schneider Electric annoncent un nouveau contrat d'achat d'électricité significatif axé sur le développement solaire en Espagne. Le projet de ferme solaire de 160 GWh par an couvrira environ l'équivalent de 80% de la consommation d'électricité d'Alstom en Europe.

Le parc solaire devrait être opérationnel à partir de 2025 et le contrat durera 10 ans.

Cette annonce intervient peu après qu'Alstom a vu ses objectifs de réduction d'émissions à court terme validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant cohérents avec les niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Le SBTi a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise soumis par Alstom et a confirmé que l'ambition des objectifs des scopes 1 et 2 d'Alstom est conforme à une trajectoire de 1,5oC.

Cette collaboration permettra à Alstom d'atteindre son objectif d'accélérer la décarbonation liée à la consommation d'énergie des installations et sites du Groupe en Europe. L'accord renforce l'engagement continu de Schneider dans le développement de contrats d'achat d'électricité en Europe, en tant que principal conseiller en la matière.

Schneider Electric a soutenu Alstom et son promoteur dans l'identification, les négociations et l'approvisionnement d'un projet d'énergie renouvelable en Espagne. Alstom et son promoteur bénéficient également d'une structure attrayante, grâce aux conseils de Schneider sur le projet, à la gestion de la stratégie et à d'autres négociations en cours tout au long du processus VPPA ('Virtual Power Purchase Agreement').