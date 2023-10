Alstom : Saudi Arabia Railways exploitera le 1er train de passagers à hydrogène

(Boursier.com) — Saudi Arabia Railways (SAR), en partenariat avec Alstom, présentera et exploitera le premier train de passagers à hydrogène au monde, le Coradia iLint, à Riyad, au mois d'octobre.

Cette démonstration marque la toute première introduction d'un train à hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique. La collaboration entre SAR et Alstom témoigne de la volonté du Royaume d'identifier et de tester des solutions innovantes de mobilité durable afin de réduire les émissions de carbone dans les transports et d'atteindre les objectifs de la Vision 2030 fixés par les dirigeants du Royaume.

La démonstration prévue fait suite au protocole d'accord signé par SAR et Alstom en septembre 2022 pour développer ou adapter des solutions à base d'hydrogène aux besoins du Royaume.

Rappelons que le Coradia iLint d'Alstom est le 1er train de voyageurs au monde alimenté par des piles à hydrogène qui génèrent de l'énergie électrique pour la propulsion. Ce train de passagers à hydrogène à la pointe de la technologie effectuera un voyage inédit, couvrant une distance de 10 à 20 km sur la ligne 1 ou la ligne 2 du réseau Est de Riyad.