Alstom : sanctionné après les prévisions annuelles

(Boursier.com) — Alstom est sanctionné en début de séance, en retrait de 2% à 43,3 euros. Si le groupe ferroviaire a dévoilé un carnet de commandes historique de 43 milliards d'euros à fin décembre et confirmé ses objectifs 'Alstom In Motion', il a dit s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité inférieure à ses objectifs de moyen terme sur l'ensemble de son exercice fiscal 2019/2020. Le management a également précisé que l'évolution du besoin en fonds de roulement allait impacter la génération de cash-flow libre. "Alstom mènera une politique d'investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement et créer de la valeur", a également souligné le groupe.