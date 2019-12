Alstom salue la mise en service commercial du tram de Sydney

(Boursier.com) — Alstom a complimenté l'autorité des transports de la Nouvelle-Galles-du-Sud (TfNSW) pour la mise en service commercial du tram de Sydney (CBD and South East), qui marque le grand retour du tramway au coeur de la mégalopole après une absence de plus de 60 ans. Alstom, en tant que membre du consortium ALTRAC Light Rail, s'est chargé du système de tram intégré, ce qui incluait la conception, la livraison et la mise en service de 60 trams Citadis X05, l'alimentation électrique avec notamment le système d'alimentation par le sol sans caténaires APS (sur deux kilomètres), les sous-stations de récupération de l'énergie HESOP, la signalisation, les systèmes de communication, l'équipement du dépôt et des services de maintenance sur une période de 19 ans.

Le nouveau réseau de 12 km a été livré selon un modèle partenariat public-privé clés-en-main, qui offrira aux usagers des transports de Sydney des services réguliers, fiables et d'une grande capacité, depuis Circular Quay dans le quartier des affaires de la ville jusqu'à Central Station, puis en direction du sud-est vers Randwick. Les VLR ont chacun une capacité de 450 passagers (l'équivalent de neuf bus standard) et transporteront jusqu'à 13.500 voyageurs par heure (6.750 dans chaque direction) en période de pointe, une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Le service de tramway normal sera assuré sept jours sur sept, de 5 heures du matin à 1 heure du matin. Dans le cadre du contrat, le consortium a également repris l'exploitation et la maintenance de l'Inner West Light Rail (IWLR) qui relie l'ouest de Sydney à la péninsule de Pyrmont, Darling Harbour et le sud du quartier des affaires. Alstom est également chargé de la maintenance du système déjà en place, qui comprend 12 trams CAF.