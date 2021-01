Alstom s'offre B&C Transit

Alstom s'offre B&C Transit









(Boursier.com) — Alstom poursuit le déploiement de sa stratégie Alstom in Motion et se donne les moyens de ses ambitions de croissance dans la mobilité digitale en faisant l'acquisition de B&C Transit, une entreprise de construction et de conception technique spécialisée dans le transport ferroviaire. Cette opération renforce la position d'Alstom sur le marché de la signalisation nord-américain en mettant la technologie avancée et les capacités techniques des deux entreprises au service des agences et des opérateurs de transport aux États-Unis comme au Canada. À l'issue de l'opération, qui devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021, B&C Transit deviendra filiale à part entière d'Alstom.

L'acquisition permettra à Alstom de livrer avec efficacité ses solutions de signalisation innovantes en étendant ses capacités d'application au sol et d'ingénierie des systèmes. De plus, cette acquisition renforcera le portefeuille de solutions d'Alstom, pour les clients actuels et nouveaux en Amérique du Nord, tout en consolidant la présence du groupe sur la côte ouest. L'alliance des ressources des deux entreprises soutiendra les opérations et les visions technologiques des clients, accélérant la mise en place d'une mobilité plus efficace, fiable, sûre et durable.

B&C Transit pourra profiter de la présence mondiale d'Alstom ainsi que des opportunités de développement commercial au niveau du matériel roulant, des services et de la maintenance pour accroître ses opérations. De plus, les employés des deux entreprises auront la possibilité d'étendre leurs champs de compétences. Basé à Oakland, en Californie, B&C Transit emploie près de 85 personnes aux États-Unis, notamment à Livermore (Californie) et Pittsburg (Pennsylvanie), et a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 45 millions de dollars en 2020. B&C Transit répond aux besoins d'une clientèle établie en Amérique du Nord, et son portefeuille de projets comprend par exemple le projet de métro central (Muni) de l'Agence municipale des transports de San Francisco ainsi que les systèmes et le centre de contrôle Metrorail de Miami-Dade.