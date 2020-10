Alstom : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © ALSTOM Transport / TOMA - C.Sasso

(Boursier.com) — L 'Assemblée spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double et l'Assemblée générale mixte d'Alstom, qui se sont déroulées le 29 octobre à huis clos au siège social de la société, ont approuvé toutes les résolutions proposées.

Ces Assemblées ont été l'occasion de rappeler le rationnel stratégique du projet d'acquisition de Bombardier Transport. Ce projet représente une opportunité unique pour Alstom d'accélérer dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique Alstom in Motion, de renforcer sa présence internationale ainsi que sa capacité à répondre à la demande toujours plus importante de solutions de mobilité durable. Bombardier Transport apportera notamment à Alstom des complémentarités géographique, produit et industrielle sur des marchés stratégiques, ainsi que des capacités R&D

additionnelles.

Délégations et autorisations financières

L'Assemblée générale mixte a approuvé toutes les résolutions relatives au projet d'acquisition et liées aux augmentations de capital suivantes :

- l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- l'augmentation de capital réservée à CDP Investissements Inc. ;

- l'augmentation de capital réservée à Bombardier UK Holding Limited.

Gouvernance

L'Assemblée générale mixte a également approuvé la nomination de CDPQ, représentée par Mme Kim Thomassin, et de Serge Godin comme administrateurs. Lors de la réalisation de l'acquisition et compte tenu de l'entrée en fonctions de deux administrateurs représentant les salariés le 1er janvier 2021, le Conseil d'administration d'Alstom serait composé de 14 administrateurs : Henri Poupart-Lafarge, Olivier Bouygues, Bouygues SA représenté par Pascal Grangé, CDPQ représentée par Mme Kim Thomassin, Mme Bi Yong Chungunco (Administrateur indépendant), Yann Delabrière (administrateur référent indépendant), Mme Clotilde Delbos (Administrateur indépendant), Daniel Garcia Molina (représentant des salariés), Serge Godin (Administrateur indépendant), Gilles Guilbon (représentant des salariés), Mme Sylvie Kandé de Beaupuy (Administrateur indépendant), Frank Mastiaux (Administrateur indépendant), Baudouin Prot (Administrateur indépendant) et Mme Sylvie Rucar (Administrateur indépendant).

A compter de la réalisation de l'acquisition, le Conseil d'administration compterait ainsi 42% de femmes et 67% d'administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés).

Politique de rémunération du Président-Directeur Général

L'Assemblée Générale Mixte a approuvé la modification de la politique de rémunération du Président-Directeur Général afin de permettre de rémunérer, selon des strictes conditions, le succès de cette opération de transformation et l'intégration du nouvel ensemble.

Suppression du droit de vote double

L'Assemblée spéciale, qui a réuni les actionnaires détenteurs de droits de vote double, ainsi que l'Assemblée générale mixte ont approuvé la suppression de ce mécanisme des statuts de la société, assurant ainsi à tous les actionnaires l'application du principe "une action-une voix".