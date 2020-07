Alstom : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte d'Alstom, qui s'est déroulée le 8 juillet à huis clos au siège social de la société, a approuvé toutes les résolutions proposées.

L'Assemblée générale a été l'opportunité de revenir sur les faits marquants de l'exercice 2019-2020, la première année de déploiement du nouveau plan stratégique d'Alstom, AiM "Alstom in Motion", et de présenter ses résultats financiers.

En outre lors de cette Assemblée, les actionnaires ont approuvé la non-distribution de dividende cette année, dans le contexte de la crise actuelle.

L'Assemblée générale a également approuvé le renouvellement du mandat de Yann Delabrière et la nomination de Frank Mastiaux comme Administrateurs. De nationalité allemande, Frank Mastiaux a un profil international ayant effectué sa carrière en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Allemagne. Il a notamment exercé différentes fonctions dans le secteur de l'énergie et dirige actuellement le fournisseur d'énergie EnbW. En outre, l'expiration du mandat de Gérard Hauser a été actée.

Le Conseil d'Administration d'Alstom reste composé de 10 administrateurs : Henri Poupart-Lafarge, Olivier Bouygues, Mme Bi Yong Chungunco (Administrateur indépendant), Yann Delabrière (Administrateur référent), Mme Clotilde Delbos (Administrateur indépendant), Pascal Grangé (représentant de Bouygues SA), Mme Sylvie Kandé de Beaupuy (Administrateur indépendant), Frank Mastiaux (Administrateur indépendant), Baudouin Prot (Administrateur indépendant) et Mme Sylvie Rucar (Administrateur indépendant).

Le Conseil d'Administration compte 4 femmes (40%) et 70% d'administrateurs indépendants.