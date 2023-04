Alstom remporte un contrat pour équiper 37 locomotives de la flotte SNCB

(Boursier.com) — Alstom a décroché un contrat pour la conception, la fourniture et la maintenance sur 10 ans de systèmes de signalisation ETCS niveau 2 pour 37 locomotives HLD77 de la SNCB. Ce contrat confirme le partenariat de confiance entre Alstom et la SNCB. Initialement conçu pour harmoniser le trafic ferroviaire transfrontalier, le système de supervision ETCS (European Traffic Control System) augmente la vitesse, la ponctualité et le trafic des lignes "en toute sécurité". L'ETCS niveau 2 est la solution de signalisation optimale pour les besoins de la SNCB et d'autres opérateurs ferroviaires dans le monde, notamment grâce à sa conception "flexible et évolutive". Dans le cas de ce contrat, le système ETCS sera complété par les fonctionnalités nationales (TBL1+) pour circuler sur les lignes équipées de ce système. Les locomotives HLD77 sont principalement utilisées par la SNCB pour des opérations de manoeuvre. La modernisation de ce matériel roulant se déroulera au cours de la période 2023-2025.

Centre d'excellence d'Alstom, le site basé à Charleroi sera responsable de l'ingénierie de différents systèmes de signalisation et de la fourniture d'équipements embarqués dans le cadre de ce contrat. Il fournira également des services de maintenance sur une période de 10 ans, comprenant les pièces détachées et les services de réparation. L'attribution de ce contrat confirme la position de leader d'Alstom sur le marché des systèmes de signalisation ferroviaire. En Europe, plus de 70% des trains équipés d'un ETCS de fabrication européenne ont choisi Alstom.