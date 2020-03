Alstom remporte un contrat de plus de 120 ME en Roumanie

(Boursier.com) — Alstom a remporté un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d'infrastructures d'électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d'une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie.

La part d'Alstom s'élève à plus de 120 millions d'euros dans ce contrat, lequel a été signé par CFR SA, le transporteur ferroviaire public roumain, et le consortium Asocierea RailWorks, dirigé par Alstom. Le projet devrait s'étendre sur 4 ans.

Le contrat comprend la modernisation d'environ 170 kilomètres d'infrastructure ferroviaire dédiée aux trains de voyageurs circulant jusqu'à 160 km/h et inclut la réhabilitation des infrastructures et des superstructures, les systèmes d'électrification, de signalisation et de télécommunications, ainsi que le GSM-R et les travaux de génie civil. Alstom est directement responsable de l'implémentation d'un centre de contrôle du trafic dans la ville de Brasov, de l'enclenchement digital, du déploiement de l'ERTMS Niveau 2, de la mise à jour des systèmes d'information des voyageurs et des caténaires, ainsi que des sous-stations de traction électrique.

Le chantier sera situé sur la sous-section Sighisoara-Brasov, qui fait partie du couloir européen Rhin-Danube reliant les villes de Nuremberg, Prague, Vienne, Budapest, Curtici, Simeria, Brasov, Bucarest et Constanta.

Alstom participe au chantier de réhabilitation en cours dans la partie roumaine de ce couloir depuis 2012.

Pour mettre à niveau les systèmes de caténaires, Alstom fournira sa solution de caténaires OCS3 pour grandes lignes, fournie par son usine de Lecco, en Italie, ainsi que son expérience mondiale de l'OCS3 en exploitation commerciale.

Alstom est présent en Roumanie depuis plus de 25 ans et emploie actuellement 450 personnes dans le pays.