Alstom remporte un contrat de 300 ME pour équiper 2 lignes RER en Île-de-France

(Boursier.com) — Alstom , leader mondial de la mobilité durable et intelligente, remporte un contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom.

La nouvelle solution NExTEO est une solution de signalisation de type CBTC qui s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'optimisation des infrastructures de ces deux lignes de RER avec un objectif principal : répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.

La technologie de signalisation NExTEO d'Alstom contribuera à assurer des performances de haut niveau pour la zone hyperdense du centre de Paris, tout en permettant de s'adapter et de gérer les zones moins denses sur les branches vers les banlieues des lignes RER B et RER D en Île-de-France. Elle permet également la maîtrise simultanée des règles d'opération et d'interopérabilité qui s'imposent sur le Réseau Ferré National SNCF et sur le domaine urbain RATP très étendu, en particulier sur la ligne RER B vers le sud.

"Je me réjouis de cette nouvelle commande qui témoigne de la confiance de nos partenaires historiques franciliens dans les produits développés par Alstom, afin d'améliorer les performances et le débit des lignes B et D du RER pour répondre à l'augmentation du trafic voyageurs. Avec ce nouveau contrat, Alstom équipera au total 350 trains et 100 kilomètres sur ces 2 lignes de RER parmi les plus chargées d'Île-de-France" a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Leader du marché des solutions numériques pour le ferroviaire

Alstom est le leader mondial du marché CBTC, grâce à ses solutions de signalisation urbaine avancées et performantes qui sont déjà en service sur 145 lignes dans le monde. En Europe, la technologie Alstom est déjà utilisée à Madrid, Milan, Lyon, Lausanne, Paris et Amsterdam, sur différents types de lignes et avec différents niveaux d'automatisation. Cette technologie est, en outre, en cours d'installation sur de nombreuses autres lignes dans le monde.

Pour le développement et le déploiement de la nouvelle solution Urbalis sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France, Alstom s'appuiera notamment sur l'excellence des compétences de 3 de ses sites français :

Saint-Ouen et Aix-en-Provence pour les spécifications systèmes, le développement de la solution, l'intégration du système de signalisation et son déploiement sur le réseau francilien, ainsi que le support expertise technique ;

Villeurbanne pour les équipements CBTC embarqués et les systèmes de signalisation au sol, de réseau, de cybersécurité et de télémaintenance.

Ces 3 centres d'expertises emploient au total plus de 2.200 personnes en France, expertes en signalisation ferroviaire.