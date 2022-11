Alstom remporte un beau contrat indien

(Boursier.com) — Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 98 millions d'euros pour concevoir, fabriquer, fournir, tester et mettre en service 78 voitures de métro avancées pour l'Indien Chennai Metro Rail Limited (CMRL). Ces nouvelles voitures de métro circuleront sur le corridor de 26 km faisant partie de la phase II qui reliera Poonamallee Bypass et Light House à travers 28 stations (18 surélevées et 10 souterraines). Le contrat comprend la fabrication de 26 rames de métro (configuration à trois voitures) pouvant fonctionner à une vitesse maximale de 80 km/h, ainsi que la formation du personnel. Avec une alimentation électrique de 25 KV pour une efficacité énergétique optimale, les métros Metropolis d'Alstom assureront "un transport de passagers sûr et fiable pour plus de 11 millions de citoyens de la ville". En outre, le projet global contribuera de manière significative au développement socio-économique en reliant les zones clés.