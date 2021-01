Alstom remporte un beau contrat indien

Alstom remporte un beau contrat indien









(Boursier.com) — Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 106 millions d'euros, enregistré au 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021, auprès de National Capital Region Transport Corporation Ltd. (NCRTC) pour concevoir, fournir et installer le système de signalisation, de télécommunication et de contrôle des trains (Lot 24) du corridor RRTS (Regional Rapid Transit System) Delhi - Ghaziabad - Meerut de 82,15 km. La NCRTC est une coentreprise entre le Gouvernement de l'Inde et les États de Delhi, de Haryana, du Rajasthan et de l'Uttar Pradesh. Elle met en oeuvre le RRTS, la toute première ligne à semi-grande vitesse qui ramènera le temps de trajet entre Delhi et Meerut à tout juste 60 minutes, contre 90-100 minutes actuellement, avec une vitesse maximale de 160 km/h.

Alstom est chargé de la conception, de la fourniture, de l'installation, des essais et de la mise en service des systèmes de signalisation et contrôle des trains, de surveillance, de portes palières et de télécommunication du corridor. Cette ligne sera la première en Inde à adopter le système de signalisation ETCS (European Train Control System) niveau 3 hybride, qui est le principal élément de signalisation et contrôle des trains du système ERTMS (European Rail Traffic Management System).

"En tant que leaders de la mobilité digitale, nous sommes très heureux d'obtenir ce contrat et d'offrir à la toute première ligne de l'Inde ce système de signalisation durable. Alstom estime que la technologie a un énorme potentiel sur le marché indien. Nous avons hâte de déployer nos technologies avancées afin de rénover le paysage ferroviaire", indique Ling Fang, senior vice-président d'Alstom Asie-Pacifique.

Les systèmes Atlas ERTMS niveau 2 et hybride niveau 3 d'Alstom sont des solutions de signalisation digitale qui permettent aux trains de circuler à des vitesses supérieures sans signalisation latérale physique. Alstom figure parmi les principaux fournisseurs d'équipement ETCS embarqué et au sol grâce à cette solution, qui représente dans le monde 70% des systèmes ferroviaires embarqués en service et 18.000 kilomètres de voies. Au total, Alstom a été choisi pour installer ses solutions embarquées Atlas à bord de 9.000 trains, dont 1.100 véhicules seront équipés de la solution Baseline 3 Version 2. À ce jour, Alstom a contribué à une amélioration significative de la performance de toutes les normes ETCS dans 30 pays, y compris à la toute première application d'ETCS Niveau 3 en Allemagne.