Alstom : remonte (un peu) la pente

(Boursier.com) — Alstom s'offre un copieux rebond de près de 6% à 13,85 euros après sa déroute de la semaine passée. Le groupe ferroviaire a annoncé mercredi dernier s'attendre désormais à un FCF négatif de 500 millions à 750 millions d'euros pour son exercice fiscal 2023-2024, après un FCF négatif de 1,15 milliard d'euros pour le premier semestre. Le groupe prévoyait auparavant un FCF annuel "significativement positif".

Alstom a mis en cause l'accélération de la mise en production, le retard d'un programme de matériels roulants au Royaume-Uni et le décalage de certaines commandes. "Nous restons déterminés à atteindre les objectifs de rentabilité et de génération de cash-flow libre à moyen terme", a souligné le directeur général Henri Poupart-Lafarge.

Citi a confirmé son conseil 'achat' sur le titre ce matin et qualifie la valorisation d'"étonnamment déprimée". La banque affirme que les actions affichent des ratios de fonds de roulement à long terme qui sont " du jamais vu dans l'industrie ". Même si Citi réduit son objectif de cours de 33 à 26 euros, cela suggère que le titre pourrait doubler par rapport au cours de clôture de lundi. Lors d'un appel avec Citi, Alstom a souligné que l'avertissement était dû à un " échelonnement des liquidités " plutôt qu'à des attentes moindres sur la durée de vie des projets. Citi avait déjà rappelé la semaine dernière que le FCF d'Alstom est historiquement volatile, bien qu'il n'y ait pas de problème de liquidités.