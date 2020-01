Alstom remonte au plus haut depuis 2011

(Boursier.com) — Alstom remonte de 0,5% à 45 euros ce vendredi, de retour sur ses meilleurs niveaux depuis près de 9 ans, après avoir été discuté hier dans le sillage de ses publications annuelles... Si le groupe ferroviaire a dévoilé un carnet de commandes historique de 43 milliards d'euros à fin décembre et confirmé ses objectifs 'Alstom In Motion', il a dit s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité inférieure à ses objectifs de moyen terme sur l'ensemble de son exercice fiscal 2019/2020.

Le management a également précisé que l'évolution du besoin en fonds de roulement allait impacter la génération de cash-flow libre. "Alstom mènera une politique d'investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement et créer de la valeur", a également souligné le groupe. Pas de quoi effrayer la SG qui reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté en hausse de 44 à 50 euros. Pour les 9 premiers mois de 2019/20 (du 1er avril au 31 décembre 2019), les prises de commandes d'Alstom se sont établies à 8,2 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 6,2 milliards d'euros, en progression de 3% (2% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 9 premiers mois de 2018/19. Les perspectives d'Alstom in Motion confirmées, de quoi rassurer les plus inquiets, alors que le titre est au plus haut depuis le mois de mai 2011.