Alstom : rebond confirmé

(Boursier.com) — En hausse de 3,3% à 24,7 euros, Alstom surperforme le marché et s'offre une deuxième séance de rebond après avoir reculé mercredi dans le sillage de sa publication trimestrielle. À l'issue d'un roadshow avec la direction d'Alstom, la Deutsche Bank affirme que le ton "était très confiant sur la dynamique du marché" et le broker voit un risque " à la hausse sur l'objectif de croissance des revenus du groupe de 5% et plus". Les pressions inflationnistes ont culminé, l'exécution est maîtrisée, la transformation du groupe est en bonne voie et devrait apporter de nouveaux bénéfices. Le DG d'Alstom a minimisé la dégradation de Moody's et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de lever des capitaux, souligne la DB.