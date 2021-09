Alstom : rebond confirmé

(Boursier.com) — Dans un marché volatil en cette fin de semaine, Alstom confirme son rebond de la veille en prenant 3,4% à 32,2 euros. Les investisseurs réalisent des achats à bon compte sur un titre malmené depuis le début de l'année en raison notamment des coûts plus élevés qu'attendu liés au processus d'intégration de Bombardier. A plus long terme, les feux semblent au vert pour un groupe qui évolue dans un secteur ferroviaire structurellement en croissance et respectueux des critères ESG. Le redressement de la firme canadienne devrait également finir par porter ses fruits et offrir d'importantes synergies. Du côté des analystes, la SocGen a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 49 euros.