Alstom : RAILPOOL commande 50 locomotives Traxx Universal pour 260 ME

(Boursier.com) — Alstom et RAILPOOL, l'une des principales sociétés européennes de location de matériel roulant ferroviaire, ont signé un contrat portant sur la livraison de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes. La valeur du contrat pourrait atteindre jusqu'à 260 millions d'euros.

Les locomotives Traxx Universal multi-systèmes pourront être utilisées pour le transport de marchandises et de passagers. Caractérisées par une fiabilité élevée et une grande flexibilité, ainsi qu'une consommation d'énergie optimisée, ces locomotives constituent une solution idéale pour assurer l'efficacité des liaisons transfrontalières, explique le groupe français. L'allongement des intervalles de maintenance permet, en outre, de réduire le nombre d'interventions, ce qui facilite la planification des entretiens, réduit les coûts d'opération et augmente la disponibilité du matériel roulant. Les locomotives pourront circuler dans huit pays européens, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne.

Toutes les locomotives seront équipées d'Atlas, la solution embarquée d'Alstom pour le système européen de contrôle des trains (ETCS). Cette solution permet d'opérer sur des corridors étendus avec la plus grande couverture de pays et de lignes, que les lignes soient équipées de systèmes ETCS ou de systèmes de signalisation conventionnels.

La conception et l'ingénierie des locomotives seront réalisées sur le site Alstom de Mannheim, en Allemagne, tandis que l'assemblage aura lieu à Kassel, en Allemagne. Les autres sites Alstom concernés sont ceux de Wroclaw, en Pologne (production de la caisse), Siegen, en Allemagne (production des bogies), et Zurich, en Suisse (gestion du projet).