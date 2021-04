Alstom : première commande de trains à hydrogène en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Première commande de trains à hydrogène en France pour Alstom. SNCF Voyageurs commande au groupe ferroviaire, pour le compte des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie, les 12 premiers (plus deux rames optionnelles) trains bi-mode électrique-hydrogène issus de la gamme Coradia Polyvalent pour Régiolis développée par Alstom. Le montant total du contrat s'élève à près de 190 millions d'euros.

Après les trains utilisant les technologies vapeur, thermique, puis électrique, il s'agit du début d'une véritable révolution dans la mobilité ferroviaire. Cette première nationale contribue à l'ambition de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le bruit, enjeu soutenu par l'Etat français au travers de son plan Hydrogène initié en juin 2018. Il s'inscrit pleinement dans le programme PLANETER, la démarche de réduction de l'impact environnemental des mobilités régionales de SNCF Voyageurs, fondée sur la conviction qu'avec plus de TER, il y aura beaucoup moins de CO2. Par ailleurs d'autres Régions ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt pour participer au projet dans un second temps.

Le train Coradia Polyvalent bi-mode électrique-hydrogène permet de répondre à la mixité du réseau ferré national et bénéficie d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 600 km sur les portions de lignes non électrifiées. Composé de 4 voitures, ce train de 72 mètres offre une capacité totale de 218 places assises et les mêmes performances dynamiques et de confort que la version bi-mode électrique-diesel.