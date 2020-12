Alstom : premier essai

(Boursier.com) — Alstom a procédé avec succès au premier essai de roulage pour le projet de tramway de Mostaganem en Algérie. Au cours de cette phase, le tramway d'Alstom a circulé sur le tronçon T2 du remisage secondaire jusqu'à la gare SNTF, sur environ 2 km. Le projet de tramway de Mostaganem s'étend sur 14 km et comprend 24 stations. Pour ce projet, Alstom et Cosider Travaux Publics/Cosider Ouvrages d'Art agissent dans une configuration de lot unique. L'essai a eu lieu en présence de Monsieur le Ministre des Transports, Lazhar Hani, le Wali de Mostaganem, Monsieur Isaa Boulahia et des représentants d'Alstom Algérie.

Alstom s'est chargé de la fourniture du système intégré, des voies, des caténaires, des systèmes de télécommunication et de signalisation, des sous-stations ainsi que de la billettique. Chaque ligne a été équipée des tramways Citadis qui sont fabriqués sur le site d'Annaba, dans le nord-est de l'Algérie, par Cital, joint-venture locale d'Alstom fondée il y a dix ans.