Alstom : pistes à suivre

Alstom : pistes à suivre









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom recule de 0,3% ce jeudi à 42,80 euros, alors que le groupe ferroviaire propose un certain nombre d'engagements afin d'éviter tout problème de concurrence à la suite de la reprise de la société canadienne... Ces engagements incluent un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO ; la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France ; la cession de la plateforme Bombardier TALENT 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne ; la fourniture d'un accès à des tiers à certaines interfaces et produits des différentes unités de signalisation embarquée de Bombardier Transport et de systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS).

Les cessions seront exécutées en conformité avec tous les processus sociaux en vigueur et en respectant les consultations avec les instances représentatives du personnel.

Alstom compte toujours boucler l'acquisition de Bombardier Transport au premier semestre de l'année 2021... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste à l'achat sur le dossier et revoit en hausse son cours cible à 51 euros.