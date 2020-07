Alstom : peu de réaction

Alstom : peu de réaction









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom recule de 0,5% ce vendredi à 41,75 euros après avoir annoncé l'acquisition de la société Ibre, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Alstom travaille déjà avec Ibre sur des projets pour la SNCF...

Ibre est une entreprise d'envergure internationale qui emploie une trentaine de salariés sur son site de Sens en Bourgogne Franche Comté et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2019. Plus de la moitié de son chiffre d'affaires émane de clients français, pour un usage de première monte et également de rechange, le reste provenant notamment de clients autrichiens, australiens, belges, scandinaves, anglais, indiens et allemands.

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 47 euros...