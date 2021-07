Alstom : petit mieux...

(Boursier.com) — Alstom reprend 1,7% ce vendredi en Bourse de Paris, à 38,17 euros, après avoir été lourdement plombé cette semaine par les dernières annonces concernant Bombardier... Le groupe ferroviaire a indiqué s'attendre pour l'année fiscale 2021-2022 à un flux de trésorerie libre négatif important, alors que le management se concentre sur les projets difficiles hérités de l'activité ferroviaire de la firme canadienne. Au cours du premier semestre de son exercice décalé, Alstom prévoit désormais un flux de trésorerie libre négatif à hauteur de 1,6-1,9 milliard d'euros, et qui devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021-2022.

Les analystes ont été nombreux à s'ajuster à la suite de ces annonces... Dernier en date, Oddo BHF a réduit son objectif de cours de 51 à 45 euros tout en restant à 'surperformer'. Le Crédit Suisse, à 'surperformer' aussi, a ramené sa cible à 47 euros, estimant que le débat sur les flux de trésorerie disponibles devrait se poursuivre... "Les inquiétudes des investisseurs concernant ce flux de trésorerie disponible à court terme continueront probablement à peser jusqu'à ce qu'Alstom puisse fournir des "preuves solides" de sa capacité à l'améliorer", selon le broker helvète. Le CS souligne toutefois que l'attrait "fondamental" pour la position renforcée d'Alstom dans un secteur ferroviaire structurellement en croissance et respectueux des critères ESG, avec une offre de train à hydrogène leader, et le redressement de Bombardier, qui est passé d'une situation déficitaire à une marge normalisée de 6%-6,5%, reste inchangé.

Selon Bank of America, qui est à 'sous-performer sur la valeur, la société est dans une situation "plus difficile" et plus mal évaluée qu'estimé précédemment... La 'journée investisseurs' a mis en évidence l'ampleur des défis d'exécution auxquels Alstom est confronté après l'accord avec Bombardier, et le risque pesant sur les "attentes optimistes" d'une reprise rapide pricée par le marché. BoA a ainsi ramené son objectif de cours de 36 à 33 euros. A contre-courant, AlphaValue est passé à l''achat' sur le titre en visant un cours de 50,4 euros.