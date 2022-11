Alstom : perspectives confirmées

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), Alstom a enregistré 10,1 Milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" s'établissant à un niveau solide de 1,25.

Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures.

Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom ressort à 397 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 4,9%. Le résultat net ajusté a atteint 179 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à (45) millions d'euros au cours de ce premier semestre.

Les perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23 passent par une marge d'exploitation ajustée de 5,1% à 5,3% et un cash-flow libre situé entre 100 et 300 millions d'euros.

Les objectifs à moyen terme 2024/25 sont aussi confirmés...

Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom, a déclaré : "Nous avons délivré une solide performance commerciale au cours de ce premier semestre, marquée notamment par trois nouveaux succès de notre train régional Coradia StreamTM en Allemagne, en Roumanie et en Espagne, et un niveau remarquable de commandes reçues en Services. La dynamique de marché reste très positive, portée par des clients qui confirment leurs plans d'investissement dans toutes les régions. Notre performance opérationnelle est en amélioration continue à mesure que nous progressons dans l'intégration de Bombardier Transport conformément au plan. Par conséquent, la qualité de notre carnet de commandes s'améliore, avec pour résultat la réalisation des objectifs et l'amélioration de la profitabilité malgré un environnement macro-économique difficile. Confiants dans la résilience de notre modèle d'affaires, nous restons pleinement engagés à notre plan stratégique Alstom in Motion 2025".