Alstom : partenariat avec Hynamics (EDF)

(Boursier.com) — Alstom et Hynamics, filiale hydrogène du groupe EDF, ont signé un partenariat pour optimiser le remplissage en hydrogène des trains de voyageurs. Cette collaboration permettra d'accélérer le développement des trains à hydrogène et réduire le temps nécessaire à leur ravitaillement. Les équipes d'Alstom et d'Hynamics mènent d'ores et déjà des travaux communs de modélisation, calcul et simulation. Ces travaux mobilisant notamment les compétences et moyens d'EDF Lab seront ensuite testés à partir de 2022 sur la plateforme de test d'électrolyseurs du site R&D d'EDF Lab les Renardières. Une station de production d'hydrogène, un compresseur allant jusqu'à 450 bars et plusieurs racks de stockage seront mobilisés afin de recréer les circuits de remplissage à taille réelle et d'évaluer dans des conditions d'observation optimales le comportement des équipements.

À terme, l'objectif est de définir un standard international de ravitaillement qui permettra de limiter l'immobilisation des trains à hydrogène lors de leur remplissage, enjeu fort pour les compagnies ferroviaires et pour les passagers, dans le respect de la réglementation et des règles de sécurité en vigueur.