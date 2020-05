Alstom : partenariat annoncé

Alstom : partenariat annoncé









(Boursier.com) — Alstom et SMRT Trains, avec le soutien de la Singapore Land Transport Authority (LTA), ont signé un accord qui garantira la fiabilité et la disponibilité du système de contrôle des trains sans conducteur installé par Alstom sur le réseau Circle Line (CCL). Cet accord de service à long terme (LTSS) est le premier du genre pour une ligne MRT (Mass Rapid Transit) à Singapour. Le contrat s'étendra sur une durée de 16 ans et inclura des garanties de performances pour l'intégralité de la période concernée, annonce Alstom. En s'appuyant sur la longue expérience d'Alstom dans le domaine des solutions de contrôle et de maintenance des trains, le programme couvrira la fourniture de pièces détachées, des services de réparation, la gestion des obsolescences et une assistance technique pour le réseau CCL jusqu'en 2035. Au cours de cette période, une équipe locale d'experts Alstom collaborera étroitement avec l'équipe CCL de SMRT Trains pour garantir la disponibilité et la sécurité du système de contrôle des trains.

La localisation de ces ressources dédiées sur site et l'adoption d'outils de diagnostic avancés offrent une flexibilité et une efficacité opérationnelles qui permettront d'offrir un service sécurisé et fiable aux usagers du réseau CCL, ajoute Alstom.