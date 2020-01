Alstom obtient la certification Top Employer Europe 2020

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a obtenu la certification Top Employer Europe 2020 par le Top Employers Institute dans six pays : la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Belgique et le Royaume-Uni.

Les organisations certifiées s'engagent à proposer le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs en mettant en oeuvre des pratiques RH innovantes.

Plus précisément, l'enquête mesure près de 600 pratiques RH dont l'objectif est d'évaluer les conditions de travail du personnel de l'entreprise. Le cabinet d'audit indépendant international, Top Employers Institute, couvre dix thématiques différentes : stratégie de gestion des talents, gestion prévisionnelle des ressources, recrutement des talents, intégration, formation et développement, gestion de la performance, rémunération et avantages sociaux, gestion des carrières et des successions, développement du leadership et culture d'entreprise.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu la certification Top Employer Europe, car celle-ci reconnaît l'excellente qualité de nos pratiques en matière de gestion des Ressources Humaines. Notre décision de participer à la certification Top Employers a trouvé son inspiration dans notre volonté d'ouvrir un autre regard sur nos pratiques RH et d'avoir un avis extérieur sur nos process internes, dans une optique d'amélioration continue de l'expérience collaborateur. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui Alstom attire, recrute et fidélise certains des meilleurs talents internationaux, et nous souhaitons désormais obtenir la certification Top Employer Global dans un avenir proche", déclare Anne-Sophie Chauveau-Galas, SVP - Ressources Humaines et Développement Durable chez Alstom.

"Recevoir la Certification Top Employer Europe 2020 est source de grande fierté. Ce niveau de certification témoigne de l'engagement des entreprises à maintenir un degré d'excellence RH constant à l'échelle européenne, démarche hautement propice à l'amélioration du monde du travail. Félicitations !", précise David Plink, Président-Directeur général du Top Employers Institute.