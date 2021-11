Alstom : nouvelles précisions de BlackRock

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 novembre à l'AMF, la société BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 novembre 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Alstom. Elle détient, pour le compte de ces clients et fonds, 18.706.239 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Alstom détenues à titre de collatéral.