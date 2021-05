Alstom : nouvel ajustement

Alstom : nouvel ajustement









Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Dans un marché boursier qui voit un peu moins rouge en milieu de séance ce jeudi, Alstom cède 1,6% à 42,67 euros, alors que le broker JP Morgan a ajusté sa cible sur le dossier en légère baisse de 51 à 49 euros, tout en restant à 'surpondérer'... Le groupe a dévoilé des résultats annuels meilleurs que prévu, mais les analystes n'ont pas apprécié l'annonce d'une provision de 632 millions d'euros liée au rachat des activités ferroviaires de Bombardier, finalisé en début d'année. Cette provision vise à faire face à des risques sur les contrats de BT et s'ajoute aux 451 millions d'euros déjà enregistrés dans le bilan de clôture du groupe canadien en décembre 2020.

Pour son exercice 2020-2021, Alstom a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté de 645 ME, en hausse de 2,4%, et supérieur aux 598,5 ME anticipés par les analystes, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 7% à 8,78 milliards d'euros mais en repli de 4% en données organiques. Le carnet de commandes s'est établi à 74,54 milliards d'euros, contre 40,9 milliards un an plus tôt. "La dynamique commerciale est restée forte cette année, attestant des fondamentaux solides du secteur", a commenté le PDG Henri Poupart-Lafarge.

Alstom, qui a indiqué qu'il présenterait ses perspectives financières lors d'une journée investisseurs prévue le 6 juillet prochain, proposera le versement d'un dividende de 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2020-2021...