Alstom : nouveaux soutiens

(Boursier.com) — Alstom reste ferme, en hausse de 0,2% à 49,35 euros ce lundi midi à Paris. En fin de semaine dernière, le groupe ferroviaire a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 27% (-25% à périmètre et taux de change constants), mais supérieur aux attentes du marché au premier trimestre de son exercice 2020-2021 tout en enregistrant 1,7 milliard d'euros de commandes, contre 1,6 MdsE sur la même période l'année précédente... La crise du Covid-19 aura probablement un impact négatif sur la performance financière de l'exercice 2020/21, et notamment sur les prises de commandes, le résultat net, le cash-flow libre et le chiffre d'affaires, même s'il est difficile aujourd'hui de déterminer avec précision l'ampleur de cet impact , a précisé Alstom, qui anticipe toutefois une reprise rapide du marché ferroviaire, soutenu par de solides fondamentaux et une demande croissante en mobilité durable.

La société a par ailleurs indiqué que le projet de rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier était "sur la bonne voie". Parmi les dernières notes de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un cours cible ajusté de 47 à 54 euros. Oddo BHF a confirmé de son côté un avis positif sur le dossier et JP Morgan a ajusté sa cible de 38 à 44 euros en restant à 'neutre'.