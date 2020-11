Alstom : nouveaux avis

Alstom : nouveaux avis









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom remonte de 0,7% à 42,95 euros après une séance discutée hier, dans la foulée d'un premier semestre marqué par un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, en recul de 13% en données organiques en raison du plein impact du premier confinement au premier trimestre (avril-juin).

Le groupe, qui a reçu 2,65 MdsE de commandes (-42% en organique) sur la période, a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 263 ME (-18%), soit une marge ajustée de 7,5% (-0,2 point).

A condition que la deuxième vague de l'épidémie n'affecte pas significativement sa production, le groupe table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, une marge d'exploitation ajustée de 7,7% à 8,0% et une génération de cash-flow libre neutre ou positive (-253 millions au premier semestre).

A la suite de cette publication, Invest Securities a ajusté son objectif de 43,8 à 45,3 euros en étant 'neutre'. Commerzbank est resté à l''achat' avec un objectif relevé à 62 euros.