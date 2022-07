Alstom : nouveau centre d'innovation

(Boursier.com) — Alstom a annoncé la création d'un nouveau centre d'innovation dédié aux solutions de mobilité ferroviaire vertes qui sera situé sur le site de son siège social pour les Amériques à St-Bruno-de-Montarville au Québec, au Canada. Il s'agissait là d'un engagement pris par le groupe au moment de l'acquisition de Bombardier Transport, bouclée en janvier 2021. Ce centre d'innovation aura comme mission première de développer les futures plateformes à propulsion verte hybride, batterie ou hydrogène spécifiquement adaptées au marché nord-américain du transport sur rail des biens et des personnes, et répondre ainsi aux besoins de décarbonisation du secteur. Il sera dirigé par Éric Rondeau, qui a une expérience reconnue dans le domaine de l'électrification des transports, ayant d'ailleurs récemment agit comme conseiller stratégique principal auprès d'Investissement Québec International et le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour la mise en valeur et le déploiement de la filière batterie du Québec.

L'installation du centre à St-Bruno assurera une synergie de proximité avec les quelques 500 ingénieurs d'Alstom travaillant actuellement sur le site, ainsi qu'avec des installations dédiées au prototypage. Il bénéficiera également d'équipements dernier cri de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour lui permettre d'optimiser les activités de développement des futures plateformes à propulsion verte. En fonction de ses mandats, le centre pourrait créer jusqu'à environ 80 emplois d'ici quelques années. Les ingénieurs du centre collaboreront étroitement avec les acteurs clés du secteur québécois de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'avec des partenaires industriels de la filière québécoise de la batterie et de l'hydrogène. Notamment, le centre travaillera avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur les conditions de succès de l'écosystème de ravitaillement et d'opération de la propulsion à l'hydrogène. Il participera également à l'Initiative de croissance durable de l'Université McGill, un laboratoire d'idées visant à fournir aux entreprises et aux gouvernements des solutions novatrices pour accélérer la transition verte dans le domaine des transports.