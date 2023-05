Alstom : nomination d'un nouveau Directeur financier et d'une nouvelle DRH

(Boursier.com) — Le groupe Alstom a annoncé la nomination de son futur Directeur financier et de sa nouvelle Directrice des ressources humaines.

A compter du 30 juin 2023, Bernard Delpit prendra les fonctions de Vice-Président Exécutif et Directeur financier du groupe et Helen Bradley sera nommée Directrice des ressources humaines.

" Nous sommes très heureux d'accueillir Bernard Delpit et Helen Bradley au sein du comité exécutif d'Alstom. Leurs larges expériences dans des groupes industriels internationaux et des institutions financières de premier plan seront des atouts considérables pour le développement d'Alstom ", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général du groupe Alstom. " Nous remercions Laurent Martinez et Anne-Sophie Chauveau-Galas pour leur contribution de longue date à l'entreprise ".

Bernard Delpit a plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs privé et public. Il a notamment été Directeur financier de Safran de 2015 à 2022 puis Directeur Général adjoint à compter de 2021. Dernièrement il était Directeur Général adjoint du Groupe Bruxelles Lambert.