Alstom : nomination

(Boursier.com) — Alstom annonce la nomination d'Aymeric Sarrazin au poste de Président Digital & Integrated Systems, à compter du 1er février 2024, en remplacement de Jean-François Beaudoin, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors d'Alstom. Aymeric Sarrazin rapportera à Henri Poupart-Lafarge, PDG et président du conseil d'administration et fera partie du comité de direction d'Alstom. Il sera basé au siège d'Alstom à Saint-Ouen, en France.

Aymeric Sarrazin rejoint Alstom après avoir travaillé chez Siemens, où il occupait dernièrement le poste de PDG de Siemens Advanta, l'activité de transformation numérique et de développement durable du groupe. Au cours des 12 années passées au sein du groupe Siemens, il a occupé divers postes de direction régionaux et mondiaux, en Chine, aux États-Unis et en Allemagne, où il a développé à la fois ses compétences stratégiques et ses capacités d'exécution. Il a également acquis une vaste expérience des technologies numériques, de leurs applications commerciales et de leur potentiel de transformation.