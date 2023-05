Alstom : Moody's dégrade sa notation crédit

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour Alstom. Alors que le géant du ferroviaire vient de reporter d'un an ses objectifs à moyen terme en matière de marge d'exploitation ajustée et de flux de trésorerie disponible, Moody's a abaissé la note émetteur à long terme du groupe de 'Baa2' à 'Baa3' avec une perspective qui passe de 'négative' à 'stable'. Cette dégradation équilibre la solide performance commerciale d'Alstom au cours de l'exercice 2023 malgré les défis macroéconomiques plus larges et le rythme encore incertain de la reprise des ratios de crédit à des niveaux correspondant à une notation 'Baa2', affirme l'agence. "Moody's s'attend à ce que les mesures de crédit d'Alstom continuent de s'améliorer et considère l'entreprise sur une base plus solide aujourd'hui qu'il y a un an. Cependant, les faibles ratios de crédit de la société, avec une capacité limitée à toute sous-performance potentielle, et le rythme incertain de la reprise ont pesé sur la précédente notation Baa2 ".