Alstom : Moody's ajuste la perspective à 'stable'

Alstom : Moody's ajuste la perspective à 'stable'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moody's a confirmé la notation d'émetteur à long terme 'Baa2' d'Alstom, et sa notation court terme 'P-2'. En revanche, l'agence de notation relève son évaluation perspective de 'stable' à 'positive'.

Le passage de la perspective de 'stable' à 'positive' est dû à l'annonce du protocole d'accord signé avec Bombardier Inc. (Bombardier) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en vue de l'acquisition des Activités Transport de Bombardier Inc. pour une valeur de 5,8 à 6,2 milliards d'euros.

Moody's précise que compte tenu des incertitudes concernant principalement l'autorisation requise des autorités réglementaires et des autorités antitrust, et également concernant la capacité d'Alstom à transformer les activités acquises auprès de Bombardier, elle n'envisage pas de mise à niveau de la notation d'Alstom dans les 12-18 mois.