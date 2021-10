Alstom modernise le réseau ferroviaire belge

(Boursier.com) — Le site Alstom de Charleroi vient de finaliser une part importante du plan de modernisation du réseau ferroviaire belge en équipant 31 cabines avec des systèmes de signalisation digitaux. Cette modernisation s'inscrit dans le plan de concentration d'Infrabel qui visait à recentrer 368 centres de contrôle électromécaniques en 31 cabines digitalisées. Dans ce cadre, Alstom a géré la partie enclenchement des cabines de signalisation qui servent à la gestion du trafic, en fournissant et installant d'une part des calculateurs de sécurité électroniques dans les 31 cabines de signalisation placées dans les gares, et d'autre part les 1500 loges techniques contenant les modules de commande des équipements de voie et placées sur le réseau entier. Ces équipements assurent principalement le contrôle des moteurs d'aiguillage, les feux de signalisation et les informations vers les passages à niveau.

Ces nouveaux postes informatisés renforcent la sécurité sur le réseau et la régularité du trafic, deux des grandes priorités d'Infrabel. À part cela, ils permettent la réalisation du programme New Traffic Management d'Infrabel, qui vise une gestion du trafic à distance depuis 10 grandes salles de commande centralisées.