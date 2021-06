Alstom : Magdeburger Verkehrsbetriebe commande 35 véhicules pour 190 ME











Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom et l'opérateur allemand de transport local Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ont signé, ce 30 juin, un contrat en vue de la livraison de nouveaux tramways Flexity et des pièces de rechange associées.

Cette première commande porte sur 35 véhicules et la fourniture de pièces de rechange pendant 24 ans, est estimée à environ 190 millions d'euros. Elle prévoit jusqu'à 28 rames supplémentaires en option. Cet achat public de nouveaux véhicules est financé par l'état de Saxe-Anhalt à hauteur de près de 60 ME.

Le Ministre des Transports de l'Etat de Saxe-Anhalt, Thomas Webel, souligne l'importance de l'investissement de MVB. "Ces nouveaux tramways sont accessibles à tous et offrent davantage d'espace aux voyageurs. Il s'agit donc pour MVB d'un investissement durable dans un mode de transport public que les habitants de la ville apprécieront. En tant qu'Etat, nous soutenons ce projet majeur en participant à son financement, car nous savons que la transformation des réseaux de transport ne réussira qu'à la condition que nous oeuvrions tous ensemble, dans le même sens".

Avec leur longueur de 38 mètres, les tramways à 4 voitures Flexity mesurent 8 mètres de plus que les véhicules de MVB actuellement en service. Ils impressionnent par leur design unique et intemporel spécialement développé pour Magdebourg. Chaque nouveau tramway, qui privilégiera la sécurité et le confort des usagers, transportera jusqu'à 241 voyageurs et disposera de deux espaces multifonctionnels dédiés aux poussettes, vélos et fauteuils roulants... En outre, grâce à une haute performance énergétique et un niveau sonore réduit, les voitures entièrement climatisées permettront de voyager dans un environnement plus silencieux.

Les usagers des tramways Flexity de Magdebourg profiteront aussi d'un accès Wi-Fi gratuit à l'intérieur des rames.

Les véhicules seront également équipés du système d'assistance à la détection s'obstacles ODAS, qui aide le conducteur à détecter les obstacles éventuels. En outre, le poste de conduite entièrement repensé et très ergonomique, tout comme le champ de vision élargi, contribueront à améliorer la sécurité.

La livraison des nouveaux tramways devrait débuter en 2023, pour une mise en circulation prévue en 2024.

Ces tramways remplaceront les anciens véhicules TATRA, puis progressivement les premiers tramways à plancher surbaissé de la ville qui datent des années 1990. En raison de l'augmentation du nombre d'usagers et de la construction de nouveaux tronçons dans le cadre du projet du 2ème Lien Nord-Sud, 10 véhicules viendront agrandir la flotte.

Avec cette commande, le nombre de tramways qu'Alstom fournira à Magdebourg passera à 118 véhicules. MVB utilise des tramways Alstom depuis 1994, avec 83 NGT8D livrés entre 1994 et 2012. Environ un millier de tramways Flexity Alstom circulent dans 42 villes allemandes, et plus de 8.000 tramways et véhicules légers Alstom sont déjà en service ou en commande dans le monde.