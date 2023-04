Alstom : lourde chute

(Boursier.com) — Alstom chute de 6,1% à 21,2 euros à l'ouverture du marché parisien, délaissé après une dégradation d'analyste. La Deutsche Bank a en effet abaissé à 'conserver' sa recommandation sur le dossier avec un objectif maintenu à 30 euros. Laurent Martinez, le CFO d'Alstom, quittera le groupe fin juillet pour devenir le CFO d'Orange. Si le broker estime que la confiance des investisseurs envers M. Martinez a pu être affectée par les difficultés du processus de due diligence sur l'acquisition de BT (Bombardier) et par les problèmes de trésorerie du groupe qui en ont résulté, son départ apporte néanmoins des incertitudes supplémentaires concernant la capacité des objectifs financiers actuels à rester en place et toute interruption potentielle des communications de la société avec Moody's. Le processus d'intégration de BT est un parcours complexe de plusieurs années et la banque attend qu'Alstom ait mis en place toute son équipe de direction pour réexaminer le dossier.