Alstom livre son premier e-Bus de série à Strasbourg









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom a livré son tout premier bus 100% électrique Aptis à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). Il s'agit d'une nouvelle étape majeure pour Alstom qui ambitionne d'être l'acteur mondial le plus innovant de la mobilité durable et intelligente. Cette livraison historique permettra à la CTS de réaliser la formation de ses 150 conducteurs au nouveau matériel. Durant cette phase de formation qui démarre, le bus circulera dans les rues strasbourgeoises et dévoilera la livrée que revêtiront les Aptis sur la future ligne H à haut niveau de service.

D'une longueur de 12 mètres et équipés de 3 portes, les Aptis sont conçus au sein de l'Eurométropole, à Hangenbieten. Ils sont les premiers bus électriques à renforcer le parc de véhicules de la CTS.

"Il s'agit d'un grand moment pour Alstom. Nous sommes fiers de pouvoir livrer le premier bus jamais produit par le groupe à Strasbourg, première ville à nous avoir fait confiance et seulement située à quelques kilomètres de notre site de production", a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

Grâce à son architecture innovante, Aptis offre une expérience inégalée pour les passagers. Son système d'accostage au plus près du trottoir, son plancher bas intégral complètement plat et les larges portes doubles permettent une circulation facile et un accès aisé à bord des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Équipé de larges baies tout du long, Aptis propose une surface vitrée 25% supérieure à celle d'un bus standard ainsi qu'un espace salon à l'arrière offrant une vue panoramique sur la ville.

Recharge lente

Les véhicules souhaités par la ville de Strasbourg sont à recharge lente, la nuit au dépôt... Aptis est également disponible pour de la recharge par opportunité en terminus avec des solutions de recharge par le sol (SRS) ou par pantographe.

Aptis a été imaginé pour avoir un coût complet optimisé. Ceci est possible grâce à des coûts de maintenance et d'exploitation réduits et à une durée de vie plus longue que celle des bus standards. Ainsi, pour les collectivités, le but est d'avoir un coût complet équivalent à celui des bus diesel standards actuels.

Aptis a également été choisi par RATP et Île-de-France Mobilités, ainsi que par les agglomérations de Grenoble, La Rochelle et Toulon où les premières mises en service commercial sont prévues cette année. Aptis est référencé depuis septembre 2018 à la CATP, destinée aux acheteurs publics des collectivités territoriales. Ce référencement permet aux collectivités adhérentes de commander des véhicules Aptis directement et simplement auprès de la CATP, sans avoir à lancer de procédures longues et coûteuses.

Aptis est également certifié Origine France Garantie depuis janvier 2019 ; ce certificat garantit qu'au moins 50% de la valeur ajoutée d'Aptis est française.

La conception, production et les essais sont réalisés sur le site d'Alstom Aptis basé en Alsace, à Hangenbieten. Six autres sites d'Alstom en France contribuent à la conception et à la fabrication d'Aptis : Reichshoffen pour les flancs, Saint-Ouen pour l'intégration système, Tarbes pour la traction, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour les composants électroniques de la chaîne de traction. Enfin, le site Alstom de Vitrolles développe une des solutions de recharge (SRS).