Alstom livre les premières rames d'une commande de dix Coradia Polyvalent à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

(Boursier.com) — Alstom a livré à SNCF et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les premières rames de trains régionaux Coradia Polyvalent Régiolis, conformément au planning. Ces rames sont les premières d'une levée d'options de 10 trains de type Léman Express financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière avait déjà commandé 17 Régiolis identiques mis en service fin 2019 sur la ligne transfrontalière franco-suisse Léman Express. Ces 10 nouveaux trains viendront renforcer la flotte de trains régionaux de la région. Composés de quatre voitures, ils offrent une capacité totale de 204 places assises avec un aménagement intérieur de type 'périurbain' et un haut niveau de confort : sièges équipés de liseuses individuelles et de prises électriques, climatisation douce asservie à l'occupation pour un meilleur confort climatique, espaces dédiés aux vélos, larges baies vitrées, plancher bas intégral facilitant l'accessibilité, niveau sonore et vibratoire réduit. En outre, à la demande de la Région, ces 10 rames Coradia Polyvalent sont équipées de caméras de vidéo protection.