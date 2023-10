Alstom : livre le RAPIDX en Inde

(Boursier.com) — Alstom a franchi une étape importante dans la révolution ferroviaire indienne avec l'inauguration de RAPIDX. Ce premier train régional, qui est le premier des 8 corridors RRTS (Système Régional de Transport Rapide), roulera à semi-grande vitesse entre Delhi et Meerut.

Le matériel roulant et les solutions de signalisation sont fournis par Alstom. La première phase, à savoir la section Duhai-Sahibabad (17 km) du corridor Delhi-Meerut, est opérationnelle pour le grand public à compter du 21 octobre. Elle marque également la première mondiale du système ETCS (European Train Control System) de niveau 3. Ce système contribuera à renforcer la sécurité des passagers, facilitera également l'interopérabilité, réduira les temps d'attente et améliorera l'efficacité du réseau. Il sera équipé d'un système d'exploitation automatique des trains (ATO) sur la base de l'évolution à long terme (LTE) afin d'accroître encore les performances et la capacité du réseau.

Première mondiale

Avec le RAPIDX, dont le contrat avait été conclu en 2020 par Alstom, le groupe français présente aussi, en première mondiale, la signalisation de niveau 3 du système européen de contrôle des trains (ETCS), avec des portes palières intégrées utilisant la communication LTE (Long Term Evolution). Ces solutions sont conçues et combinées pour offrir une sécurité maximale aux passagers.

Conforme à l'ambition gouvernementale 'Make-in-India'

Conçu et fabriqué en Inde, le RAPIDX réaffirme l'engagement d'Alstom en faveur de l'Atmanirbhar Bharat, avec des travaux d'ingénierie, de fabrication et de signalisation réalisés intégralement en Inde. Au cours des deux dernières années, les ingénieurs et concepteurs d'Alstom ont consacré un nombre considérable d'heures de travail au projet et effectué un grand nombre de tests afin de respecter les engagements pris auprès de la National Capital Region Transport Corporation Ltd dans le cadre de la phase I du projet. (NCRTC). L'entreprise entend également respecter ses engagements de livraison d'ici 2025.

Conçus par le centre d'ingénierie d'Alstom à Hyderabad et fabriqués à Savli (Gujarat), ces trains assemblés en Inde peuvent circuler à une vitesse maximale de 160 km/h. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'ambition gouvernementale 'Make-in-India' et Aatmanirbhar Bharat.