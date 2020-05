Alstom : les résultats annuels solides, maintient ses objectifs de moyen terme

(Boursier.com) — Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, Alstom a enregistré 9,9 milliards d'euros de commandes, consolidant le carnet de commandes le plus important du secteur à 40,9 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 8,2 milliards d'euros.

Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est solide à 1,2. Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 630 millions d'euros, conduisant à une marge de 7,7 %. Le résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) s'est élevé à 446 millions d'euros. Les résultats de l'exercice 2019/20 sont conformes aux perspectives définies lors du Capital Markets Day d'Alstom en juin dernier, bien qu'impactés par la pandémie de Covid-19 en fin d'exercice.

Alstom dispose d'un bilan très solide. Au cours de l'exercice 2019/20, le cash-flow libre s'est élevé à 206 millions d'euros. La trésorerie nette était de 1 178 millions d'euros au 31 mars 2020. Les capitaux propres s'élevaient à 3 328 millions d'euros au 31 mars 2020.

Alstom, qui renonce à un dividende pour cette année, maintient toutefois ses objectifs de moyen terme en termes de marge d'exploitation ajustée et de conversion du résultat net en cash-flow libre. L'objectif de taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 5% sur la période 2019/20-2022/23 devrait être "légèrement" impacté.

L'impact de la crise du Covid-19 sur 2020/21 est "en cours d'évaluation", explique le groupe qui, outre les montants importants de trésorerie et équivalents de trésorerie déjà disponibles, qui s'élèvent à 2 175 millions d'euros au 31 mars 2020, et sa facilité de crédit renouvelable non utilisée de 400 millions d'euros, a pris des mesures supplémentaires pour renforcer ses liquidités dans le contexte du Covid-19.

Alstom a ainsi obtenu, en avril, une facilité de crédit renouvelable à court terme de 1 750 millions d'euros avec une échéance d'un an, une option de prolongation de 6 mois à la discrétion de l'emprunteur et une autre option de prolongation de 6 mois à la discrétion des prêteurs. Les ressources en liquidités s'élèvent à 2 575 millions d'euros au 31 mars, dont 2 175 millions d'euros de liquidités disponibles et 400 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées auxquelles s'ajoutent les 1 750 millions d'euros supplémentaires au titre de la nouvelle ligne de crédit obtenue courant avril 2020.