Alstom : les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre approuvés par SBTi

(Boursier.com) — Alstom a vu ses objectifs de réduction de ses émissions à court terme validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Le SBTi a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) soumis par Alstom comme étant conformes à ses critères et recommandations (version 4.2). L'équipe de validation des objectifs du SBTi a classé l'ambition des objectifs des scopes 1 et 2 du groupe Alstom et a déterminé qu'elle était conforme à une trajectoire de 1,5oC.

Alstom a mis à jour ses objectifs carbone suite à l'acquisition de Bombardier Transport en 2021, qui a entraîné une extension du périmètre et donc une révision de la base de référence des émissions de gaz à effet de serre. Alstom a renforcé l'ambition de ses nouveaux objectifs à court terme par rapport aux précédents objectifs validés.

Les objectifs à court terme approuvés sont les suivants :

- Alstom s'est engagé à réduire de 40% les émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2) de GES provenant de ses sites d'ici à 2030/31 par rapport à la base de référence de 2021/22, conformément à une trajectoire de 1,5oC.

- Alstom s'est engagé à réduire les émissions de GES (scope 3) provenant de l'utilisation de son matériel roulant de 42 % (relevé par rapport à l'objectif précédent de 35 %) par passager-km et de 35 % par tonne-km d'ici 2030/31, par rapport à une base de référence de 2021/22. Ces deux objectifs sont conformes au scénario "Moins de 2oC" (B2DS), le scénario le plus ambitieux de décarbonation dans le secteur des transports.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie Alstom in Motion comprend des ambitions opérationnelles en matière d'efficacité énergétique et de transition : décarbonation de ses activités, avec l'objectif d'atteindre un approvisionnement en électricité provenant à 100% de sources renouvelables dans ses activités d'ici à la fin de 2025 ; réduction de la consommation d'énergie du portefeuille de solutions de 25% d'ici à 2025 par rapport à 2014 ; et éco-conception de 100% des solutions nouvellement développées.

L'ambition Net Zéro signifie que les objectifs climatiques seront progressivement étendus pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, en définissant les efforts de mesure adéquats et en établissant les étapes vers une réduction absolue des GES d'ici 2050.