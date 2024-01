Alstom : les inquiétudes sur le bilan prennent le dessus

(Boursier.com) — La baisse l'emporte sur le titre Alstom. Malgré une ouverture dans le vert, l'action du géant des équipements ferroviaires recule désormais de 4,7% à 11,3 euros. Le groupe a notamment fait état de 5,45 MdsE de commandes sur le trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée. Un niveau supérieur aux attentes des analystes. Le management, qui a confirmé ses objectifs annuels, a souligné que "les processus de cession d'actifs progressent" et a confirmé la fourchette de cessions visant à générer entre 500 et 1 milliard d'euros. "La faisabilité et le dimensionnement d'une augmentation de capital (avec droits de préemption pour les actionnaires) sont étudiés en parallèle", a également indiqué Alstom. Le groupe annoncera en mai, lors de la publication de ses résultats annuels 2023-2024, la ventilation de son plan de désendettement de deux milliards d'euros.

Au regard de la publication de mercredi, l'option de l'augmentation de capital est "plus probable qu'auparavant", estime JP Morgan. Les investisseurs attendront probablement sur la touche d'ici mai, lorsque le plan de renforcement du bilan sera dévoilé, selon les analystes de Morgan Stanley ('pondération en ligne'). "Au global, nous considérons cela comme un ensemble de résultats globalement conformes et, plus important encore, Alstom a réitéré ses prévisions financières pour 2023/24". Pour Citi ('acheter'), "le rythme des commandes doit être perçu de manière positive, mais les débats clés se concentrent sur deux sujets : la génération organique de trésorerie et le potentiel de cash à lever". Le ton de la publication est encourageant avec des commandes légèrement supérieures aux attentes, tous les objectifs reconfirmés et des plans de levée de fonds qui progressent.

"Un T3 finalement solide, comme anticipé mais peu d'éléments nouveaux sur les mesures inorganique", résume Oddo BHF ('surperformer'). Enfin, pour les équipes de 'Bloomberg Intelligence', "le point sur le troisième trimestre fiscal clos en décembre d'Alstom est encourageant (commandes 6% supérieures aux attentes et ventes en ligne) mais n'apporte aucune solution immédiate aux problèmes persistants qui menacent la notation de crédit de l'entreprise".